Решения о "ковидных" ограничениях для непривитых правительство примет на следующей неделе

Вопрос о введении ограничений распространения инфекции Covid-19 правительство будет рассматривать на следующей неделе, сказал во вторник журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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По мнению министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!), правительственное решение не должно ограничивать экономическую активность, поэтому предусмотрено повысить удельный вес услуг, оказываемых в "зеленой" и "желтой" зонах.

Павлютс отметил, что о том, в каком направлении движется Кабинет министров, можно понять по предыдущим решениям. За пример можно взять решение о том, что перевозчикам дана возможность организовывать специальные рейсы общественного транспорта только для тех, у кого есть "ковидный" сертификат (в поездах появятся специальные вагоны для тех, кто может сертификатом подтвердить факт вакцинации или перенесенной болезни, а также показать негативный тест на Covid-19).

По словам Павлютса, вопросы о мероприятиях эпидемиологической безопасности будут рассмотрены комплексно. "Главное направление — оказание услуг сделать безопасным", — прокомментировал планы политик.

Одновременно Павлютс подчеркнул, что mājsēde (фактически — локдаун) или комендантский час — это последняя мера безопасности, которая на этом этапе не обсуждается.

"Мы видим по заболеваемости, что сейчас мы находимся на уровне, который был 21 ноября прошлого года, но смертность отстает на какие-то две недели. Это означает, что вакцинация эффективна. Это означает, что мы поддерживаем вакцинацию, особенно в группах риска. Ориентироваться только на показатели заболеваемости было бы не совсем корректно на данный момент", — сказал Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных рисков Центра профилактики и контроля заболеваний.

В то же время эксперт признает, что меры эпидемиологической безопасности необходимы всегда, поскольку инфекция представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Важно, чтобы минимальные меры соблюдались. В качестве примера Перевощиков привел использование масок в местах, где невозможно соблюдать дистанцию. "Это в некоторой степени снизит риск заражения", — сказал специалист.

Можно было бы вернуться к удаленной работе и оказанию услуг, если это возможно и не мешает конкретному рабочему процессу, допускает Перевощиков. Это также уменьшило бы загруженность общественного транспорта, где пассажиры находятся в тесном контакте.