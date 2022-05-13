Решения о том, будут ли перестановки в правительстве, примут в понедельник

Состоялась встреча премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") и министра внутренних дел Марии Голубевой (Attīstībai/Par!). Повод — Национальное объединение потребовало отставки Голубевой в связи с событиями 9 и 10 мая у памятника в Пардаугаве, пригрозив выходом из коалиции.

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Никаких упреков в адрес Голубевой

Государственная канцелярия сообщила LETA, что премьер-министр сразу после возвращения из командировки в Канаду, провел встречу с представителями Attīstībai/Par! — в том числе, с министром внутренних дел. В понедельник, 16 мая, в 12.00, премьер созывает внеочередное заседание совета по сотрудничеству.

"Укрепление внутренней и внешней безопасности страны является высшим приоритетом правительства. Латвия — демократическое, независимое и правовое государство, в котором его народ имеет право чувствовать себя в полной безопасности, выражая свою гражданскую, демократическую и патриотическую позицию", — заявил Кришьянис Кариньш

Мария Голубева сообщила агентству LETA, что на встрече обсуждалась ситуация с заявлением Национального объединения. Она также проинформировала премьер-министра о прогрессе, достигнутом в поддержании общественного порядка в пятницу, и никаких упреков в адрес ее работы во время встречи не прозвучало.

Симметричные отставки?

Напомним, что в четверг, 12 мая, коалиционное Национальное объединение фактически выдвинуло ультиматум, пригрозив выйти из состава правительства в случае, если не будет снята с должности глава МВД Мария Голубева. В этом случае Кабинет министров Кришьяниса Кариньша становится правительством меньшинства, которое не может в напряженной обстановке опереться на большинство в Сейме. В то же время лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс в интервью Spried ar Delfi признал, что возглавляемая им политическая сила, даже выйдя из правительства, ради стабильности может поддерживать правительство меньшинства Кришьяниса Кариньша.

В то же время, как сообщило Латвийского телевидение, в случае, если Голубева все же будет отправлена в отставку, то может быть затребована и отставка какого-либо министра от Национального объединения.

Ситуация усугубляется тем, что в четверг оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян и независимые депутаты подали уже два проекта решения о выражении недоверия главе МВД Марии Голубевой. Это означает, что Голубевой предстоит выдержать голосование в Сейме в условиях, когда одна из коалиционных партий также потребовала ее отставку.

1 октября 2022 года в Латвии пройдут выборы в Сейм.