Решения об удаленном обучении школ и классов будут по-прежнему приниматься "на местах"

Министерство здравоохранения согласно с тем, что решения о том, удаленно или очно проводить занятия в конкретном школе и конкретном классе, должны приниматься локально. То есть, решения о переводе всех школ на "удаленку" на уровне правительства приниматься не будет, вопрос остается в компетенции самоуправлений и самих учебных заведений.

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Это фактически подтвердил в эфире "Утренней панорамы" Латвийского телевидения министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

По его словам, концептуальное решение по школам было принято еще в августе прошлого года. Генеральная установка — обучение должно проходить очно. Но в случае, если в классе или в школе в целом наблюдается вспышка Covid-19, решения принимаются локально, на месмтах.

"Министерство здравоохранения согласно, что в целом ситуация решается на основании ситуации в конкретной школе и классе. Поскольку в разных школах, в разных частях Латвии ситуация сильно отличается. В пригородах Риги одна ситуация, в других местах Латвии — совсем иная", — сказал Павлютс.

По словам министра, в понедельник на заседании Группы оперативного управления могут быть рассмотрены предложения Министерства образования и науки в связи нормативным регулированием организации учебного процесса.

Ранее министр образования Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) заявила, что не готова сейчас дискутировать об удаленном обучении во всех школах. В то же время министр признала в программа "900 секунд" телеканала TV3, что из-за Covid-19 все больше детей вынуждены переходить на удаленное обучение. Прогнозируется, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация только ухудшится. Однако, по словам министра, в региональном разрезе ситуация в школах очень отличается.