Решения по снятию "ковидных" мер будут приняты пакетом 15 февраля
Foto: Valsts kanceleja

Коалиция из четырех правящих партий договорилась о том, что с 1 марта будут введены существенные послабления в мерах по ограничению Covid-19. Об этом сообщил после собрания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Предполагается, что могут быть открыты закрытые до сих пор отрасли, пересмотрены или отменены ограничения рабочего времени.

За неделю должен разработать весь комплекс изменения, принять весь пакет документов правительство намерено 15 февраля, а новое регулирование вступит в силу 1 марта, сказал Кариньш.

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