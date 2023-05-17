"Решим, когда будут деньги": Элксниньш рассказал, что будет на месте советских памятников в Даугавпилсе

На месте демонтированных в прошлом году памятников советским воинам самоуправление Даугавпилса пока не планирует устанавливать какие-либо новые объекты. Об этом агентству LETA сообщил мэр города Андрей Элксниньш.

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По словам Элксниньша, самоуправление решит, "что делать с этими местами, когда доходы города вырастут". Он допустил, что это может произойти уже в конце мая или начале июня этого года.

Как уже сообщалось, памятники советским воинам на улице 18 ноября и на улице Таутас в Даугавпилсе были демонтированы осенью прошлого года по идеологическим причинам как "прославляющие советский режим".