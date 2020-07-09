Ресторан Legend Beach возобновил работу после дезинфекции

Ресторан Legend Beach в Юрмале, который также посетили больные коронавирусом лица, возобновил работу после перерыва на тщательную дезинфекцию, выяснило агентство LЕТА в ресторане.

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На страничке Legend Beach в Facebook сказано, что здоровье персонала ресторана в порядке, и заведение возобновило работу. При этом Legend Beach призывает клиентов быть ответственными.

Как сообщалось, заболевание Covid-19 было зарегистрировано у компании лиц, которые 27 июня отдыхали в ресторане Aqua Luna, а 28 июня — в ресторане Riviera в Риге.

В распоряжении агентства LЕТА есть информация, что эта компания успела посетить и ресторан 8 Longe. В то же время владелец заведения сообщил агентству LЕТА, что знает эту компанию, однако эти люди уже в течение месяца не появлялись в его заведении.