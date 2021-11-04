Рестораны призывают правительство немедленно решить о работе отрасли после локдауна

Латвийское общество ресторанов (LRB) призвало премьера Кариньша (JV) и ответственных министров немедленно принять решение о возобновлении деятельности в сфере общественного питания после отмены строгих ограничений 15 ноября. Об этом представители LRB рассказали агентству LETA.

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Общество также просит принять решение о господдержке отрасли до конца чрезвычайной ситуации 11 января 2022 года и в период восстановления после ЧC, как минимум до весны 2022 года.

Так как меры поддержки необходимо утверждать совместно с Европейской Комиссией, у правительства должен быть четкий план действий как минимум на 3-6 месяцев вперед, считают представители LRB. Они напомнили, что еще летом призывали правительство разработать план поддержки отрасли в осенний и зимний сезон.

К сожалению, это не было сделано, и, несмотря на то, что 95% работников отрасли вакцинированы, сфера общественного питания снова находится на простое без понимания, что ожидается в будущем, говорят представители LRB.

Общество просит правительство пересмотреть требования к эпидемиологической безопасности, чтобы после 15 ноября заведения могли продолжить работу в “зеленом” режиме, а до 15 ноября предоставить субсидии на пополнение оборотного капитала в размере 60% вместо ранее обещанных 30%, субсидии на зарплату сотрудников, работающих неполный рабочий день, и пособия за простой для тех сотрудников, которых невозможно обеспечить работой в этот период.

LRB также призывает отсрочить уплату налогов как минимум до апреля 2022 года, оплачивать больничные листы из государственного бюджета, а также применить скидки при аренде государственных и самоуправленческих помещений.

Уже сообщалось, что до 15 ноября места общественного питания могут работать только навынос или доставлять еду на дом. До 11 января, пока в стране действует чрезвычайная ситуация, заведения смогут работать, соблюдая особо строгие ограничения.