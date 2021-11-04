Рестораны призывают правительство немедленно решить о работе отрасли после локдауна
Foto: Shutterstock

Латвийское общество ресторанов (LRB) призвало премьера Кариньша (JV) и ответственных министров немедленно принять решение о возобновлении деятельности в сфере общественного питания после отмены строгих ограничений 15 ноября. Об этом представители LRB рассказали агентству LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Общество также просит принять решение о господдержке отрасли до конца чрезвычайной ситуации 11 января 2022 года и в период восстановления после ЧC, как минимум до весны 2022 года.

Так как меры поддержки необходимо утверждать совместно с Европейской Комиссией, у правительства должен быть четкий план действий как минимум на 3-6 месяцев вперед, считают представители LRB. Они напомнили, что еще летом призывали правительство разработать план поддержки отрасли в осенний и зимний сезон.

К сожалению, это не было сделано, и, несмотря на то, что 95% работников отрасли вакцинированы, сфера общественного питания снова находится на простое без понимания, что ожидается в будущем, говорят представители LRB.

Общество просит правительство пересмотреть требования к эпидемиологической безопасности, чтобы после 15 ноября заведения могли продолжить работу в “зеленом” режиме, а до 15 ноября предоставить субсидии на пополнение оборотного капитала в размере 60% вместо ранее обещанных 30%, субсидии на зарплату сотрудников, работающих неполный рабочий день, и пособия за простой для тех сотрудников, которых невозможно обеспечить работой в этот период.

LRB также призывает отсрочить уплату налогов как минимум до апреля 2022 года, оплачивать больничные листы из государственного бюджета, а также применить скидки при аренде государственных и самоуправленческих помещений.

Уже сообщалось, что до 15 ноября места общественного питания могут работать только навынос или доставлять еду на дом. До 11 января, пока в стране действует чрезвычайная ситуация, заведения смогут работать, соблюдая особо строгие ограничения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

ресторан Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту