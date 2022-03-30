Ресурсы, где беженцам искать работу и помощь специалистов

Хочется найти работу в Латвии. Но как ориентироваться в потоке информации? Кто может проконсультировать по вопросам трудоустройства? И как встать на местную биржу труда, чтобы получить другую помощь – пройти курсы латышского или английского, освоить профессию, встретиться с карьерным специалистом?

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Последние изменения в статье сделаны 30 марта.

Граждане Украины, покинувшие свою страну из-за войны, могут работать в Латвии с годовой визой. 28 марта вступили в силу поправки к Закону о поддержке беженцев, в которых уточнено, что с биометрическим паспортом или другим загранпаспортом (у некоторых беженцев есть старый загранпаспорт без биометрических данных) украинцы могут работать в Латвии до 30 дней без визы при условии подачи документов на визу не позднее 10 дней после начала трудоустройства.

Долгосрочная виза с правом на трудоустройство выдается Управлением по делам гражданства и миграции, Государственной пограничной службой или дипломатическими и консульскими представительствами Латвийской Республики за границей.

Где искать объявления о трудоустройстве?

Ukrainetolatvia.teamtailor.com - краудсорсинговая платформа вакансий и практических советов, созданная специально для жителей Украины, переехавших в Латвию. Эта платформа регулярно обновляется вакансиями, которые местные и зарубежные компании предлагают жителям Украины очно или удаленно, на полную и неполную ставку. Все вакансии, перечисленные на этой платформе, не требуют от соискателя знания латышского языка. Основным языком общения на работе будет английский или русский.

Госагентство занятости (NVA) - официальный источник поиска работы в Латвии. Также помогает украинцам найти работу на местном рынке труда. На сайте создан специальный раздел поиска вакансий, который автоматически при помощи google переводится на украинский язык. Но, для лучшего серфинга по сайту, лучше заручиться поддержкой человека, который владеет латышским языком.

CV.lv — крупный латвийский портал для посика работы, кадровое интернет-агентство, которое публикует не только объявления о поиске работников, но и помогает людям составить резюме и мотивационное письмо, на сайте постоянно публикуется практическая информация для тех, кто находится в поиске своего рабочего места. Есть специальный раздел для украинцев

SS.com — один из крупнейших порталов объявлений, где в том числе есть раздел, посвященный поиску работы.Объявления публикуются на русском языке. Здесь чаще можно найти работу людям с ремесленническими профессями, с низкой и средней квалификации — строители, водители, грузчики, автомеханики, разнорабочие, администраторы, продавцы, официанты и т.д.. Удобное размещение по рубрикам. Не всегда при трудоустройстве требуется резюме. Иногда договориться о работе удается просто по телефону и последующей встрече.

Reklama.lv – еще один сайт, где есть реклама на русском языке с вакансиями. В отличии от государственных сайтов, частные порталы не несут ответственности за размещенные на них объявления. Поэтому всегда нужно проявлять бдительность, договариваясь об условиях работы.

Также предложения о работе украинцам можно найти в социальных сетях (например, в Telegram – "Работа беженцам в Латвии" , "Украинцы в Латвии" - или в Facebook — "Украинцы в Риге (Латвия)", Gribu palīdzēt bēgļiem).

Кто поможет в поиске вакансий?

В случае, если вы не ориентируетесь в потоке объявлений, любой из них может обратиться в NVA:

лично в любой пункт обслуживания NVA (или по телефону с понедельника по четверг — с 9.00 до 16.30; по пятницам — с 9.00 до 15.00)

Контактная информация для граждан Украины;

в единый координационный центр государственной и муниципальной поддержки граждан Украины – в Едином центре поддержки беженцев на Калькю,1. А также по бесплатному телефону NVA – 80200206).

Консультант NVA поможет подобрать вакансии и пообщается с потенциальным работодателем.

Так, например, работник NVA расспросит об образовании, профессии, опыте работы, знании языков, узнает, есть ли навык работы с компьютером, водительское удостоверение. Чтобы получить помощь консультанта, жителям Украины не обязательно регистрироваться в Госагентстве занятости в статусе безработного или соискателя работы.

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Что дает статус безработного?

Но, если есть такое желание, то можно получить в Латвии и статус безработного и человека, который находится в поиске работы. Тогда, как зарегистрированный клиент NVA, вы можете претендовать на ряд дополнительных возможностей.

Если человек остался без работы, то, регистрируясь на бирже труда, он не только может претендовать на пособие, но и получать другие услуги, потому как Госагентство занятости также аккумулирует свободные в стране вакансии (на сайте есть специальный портал с вакансиями), оказывает человеку поддержку в поиске работы, дает консультации по вопросам карьеры, проводит активные мероприятия по трудоустройству, включая короткие курсы повышения квалификации и перепрофилирования, помогают человеку обрести определенные навыки. Есть также программы неформального образования и программы непрерывного профессионального образования и обучения.

Возможна и другого рода поддержка: есть работодатели, которые заключают договор с NVA и проводят обучение потенциальных сотрудников — клиентов биржи, или же NVA по запросу работодателя обучает людей определенным навыкам. Также человек может получить субсидированную работу или субсидированную заработную плату на обычной работе, оплачиваемую временную общественную работу или трудоустроиться на лето.

Можно получить поддержку и в случае желания открыть свой собственный бизнес. Спектр услуг, предлагаемых NVA для безработных и ищущих работу, очень широк, более подробную информацию можно получить на сайте www.nva.gov.lv

У людей, которые зарегистрированы в статусе безработного в агентстве, есть также следующие права права:

участвовать в активных мероприятиях по трудоустройству с созданием индивидуального плана поиска работы, учитывая результаты профилирования;

получать услуги страхования от безработицы в соответствии с Законом "О страховании от безработицы" (пособие по безработице, пособие на погребение) — Внимание: этот пункт действителен, если получалась зарплата в Латвии в течении определенного времени!;

получать стипендию во время профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации, а также во время неформального образования (плюс покрытие транспортных расходов, связанных с обучением);

получать информацию о вакансиях, соответствующих квалификации;

получать консультации по вопросам карьеры, помощь психолога, социального ментора, стать участником программы мотивации для поиска работы, участвовать в бесплатном подборе кадров по запросу работодателя, участвовать в информационных днях или в программе SIVA, когда с безработными работает целый ряд специалистов — психолог, карьерный консультант, эрготерапевт, педагог, социальный работник (для людей с инвалидностью).

Больше о статусе безработного можно узнать здесь

Куда работодателю подать заявку, если он хочет трудоустроить беженцев?

Работодатели могут подать заявку на вакансии для украинских беженцев в Государственное агентство занятости (NVA), зарегистрировав их онлайн на портале резюме (CV) и вакансий Госагентства занятости или в любом из филиалов этого агентства, а также в центрах обслуживания клиентов по всей Латвии. Если работодатель хочет предложить работу украинским беженцам, то регистрируя вакансию на портале резюме и вакансий NVA, в поле Nodarbinātības veids ("Вид занятости") необходимо указать, что это предложение работы для беженцев из Украины. Если заявка подается очно, то о желании принять жителя Украины на работу нужно сообщить сотруднику агентства.

Итак, вакансию в NVA можно подать:

Самостоятельно зарегистрировав ее на сайте вакансий и резюме NVA ;

В любом филиале или центре обслуживания клиентов NVA.

Когда заявление подается через портал резюме и вакансий, то в поле Nodarbinātības veids нужно указать одно из соответствующих предлагаемой работе дополнение:

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku / Ukraina (должность на неопределенное время);

Darbinieka amats uz noteiktu laiku / Ukraina (должность на определенное время);

Uzņēmuma līgums / Ukraina (корпоративный договор).

Заявления на портале подаются на латышском языке.

Должен ли работодатель оплачивать работнику проживание?

Этот вопрос каждый работодатель решает самостоятельно — некоторые компании для своих работников временно оплачивают общежитие. Но, если беженцу негде жить, нужна другого рода социальная и гуманитарная помощь, то за ней он может обратиться в единый координационный центр государственной и муниципальной поддержки граждан Украины – в Единый центр беженцев на Калькю,1.

Может ли получить поддержку переезжающий в Латвию бизнес?

Латвийское стартап-сообщество помогает "переехать" в Латвию целым стартап-компаниям. Стартап программа с временным видом на жительство (Стартап-виза) дает предпринимателям, их супругам и детям временный вид на жительство сроком до трех лет. Латвийский стартап гид, подготовленный Латвийской Стартап ассоциацией Startin.LV предлагает целый пакет поддержки переезжающим. Он включает в себя основные элементы, связанные с переездом и повседневной жизнью.

Поддержка включает в себя:

Консультации по местной экосистеме и ее представителям,

Юридические услуги для основателей стартап компаний,

Интеграция в местное технологическое сообщество,

Консультации по вопросам государственной программы поддержки.

Узнать больше про "Стартап Визы" и другие механизмы можно по электронной почте startup@liaa.gov.lv

В статье обобщена информация государственных и муниципальных учреждений, www.ukraine-latvia.com, общественных организацией Латвийский красный крест, Общество самаритян, "Хочу помочь беженцам", социальных групп Украинцы в Риге (Латвия), Gribu palīdzēt bēgļiem, Жизнь в Латвии с чистого листа и Ukraine to Latvia. А также Mūkusalas Biznesa Centrs