ReTV: На выборах в Сейм хотят ограничить партии, поддерживающие Россию

В латвийской политической среде идет дискуссия о том, можно ли ограничить участие в выборах в Сейм тех политических сил, которые не осуждают войну в Украине или поддерживают российскую агрессию.

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Представители партий, представленных в нынешнем Сейме, к которым обратилась служба новостей ReTV, согласны с тем, что участие "прокремлевских политических сил" в выборах в Сейм недопустимо. Расходятся только мнения о механизмах обеспечения этого.

Нил Ушаков, член Европарламента от партии "Согласие", говорит: "С одной стороны, в латвийской политике нет места людям, поддерживающим российскую войну в Украине. С другой стороны, мы являемся правовым государством. Для меня очень профессионален вопрос, как это можно сделать, потому что исхожу из того, что ни одна политическая сила

не стала бы заявлять в своей предвыборной программе: "Мы против России и мы против

Украины".

Айнарс Латковскис, депутат Сейма от "Нового Единства", полагает, что "в принципе, в мире любой парламент избегает принимать декларативные нормы. Потому что, поверьте, как только появится такая норма, все те стороны, которые сейчас громко поддерживают Россию, автоматически согласились бы на это, а на следующий день сделали бы что-нибудь другое. Но уже есть механизм, который логически представляет (защиту национальных интересов), - это Уголовный кодекс, содержащий положения против прославления геноцида и т.д."

Латковскис напоминил, что лицам, осужденным за преступления, запрещено участвовать в выборах в Сейм, и, по его мнению, затяжным судебным процессам, связанным с национальной безопасностью, следует уделять первоочередное внимание.

Один из лидеров Союза зеленых и крестьян Марис Кучинскис полагает, что "существующие нормы нужно усилить, и это нужно сделать легально. Поскольку я также являюсь председателем Комиссии национальной безопасности, могу заверить, что мы к этому будем готовы. Как только получим такой (юридически) оцененный "продукт", мы изучим его и, возможно, направим в Сейм на утверждение".

Отвечая на вопрос, будет ли достаточно времени для внедрения новых норм до выборов в Сейм, Кучинскис заявил, что такие дела уже возбуждены, но конкретных имен не назвал.

Депутат Национального объединения Эдвинс Шноре также прогнозирует, что будут внесены соответствующие поправки, но не без сопротивление. "Возражения будут, конечно, от левого сектора", - добавил он.

Как сообщалось, ранее избранная в Европарламент от Русского союза Латвии Татьяна Жданок, была одним из немногих депутатов Европарламента, не поддержавших парламентскую резолюцию против России.

Именно "дело Жданок" в качестве примера о недопуске к участию в выборах в Сейм привела политилог Лаура Минскере, председатель правления SIA "Mediju tilts". "Право баллотироваться в парламент кандидатов в депутаты, публично поддерживших российскую агрессию в Украине и пытающихся оправдать военные преступления, на выборах может быть ограничено, если Сейм примет такое решение из соображений национальной безопасности. Мы можем рассматривать таких лиц как потенциальную угрозу безопасности латвийского государства", - считает Минскере.

Выборы в Сейм Латвии пройдут осенью этого года.