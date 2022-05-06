ReTV: скончалась владелица Гайзинькалнса; будущее самой высокой точки Латвии под вопросом

Скончалась Инесе Апеле — владелица самой высокой точки Латвии — Гайзинькалнса. И хотя наследники, проживающие в США, выразили желание отдать вершину горы государству, Латвия к этому пока не готова.

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Начавшиеся шесть лет назад переговоры о передаче вершины Гайзинькалнса латвийскому государству зашли в тупик. Как сообщает ReTV News, 20 октября 2021 года ушла из жизни Инесе Апеле. Законный представитель семьи Матис Кукайнис пояснил, что детей и мужа у покойной не было, а наследниками являются ее брат и сестра, которые уже считаются совладельцами.

"Наследники планируют передать вершину — это около гектара — государству. Только вершину! Либо муниципалитету, либо государству", — заявил Кукайнис.

Несмотря на тот факт что наследники хотят передать вершину горы государству бесплатно, Латвия боится брать на себя сопутствующие обязательства, которые составляют несколько миллионов евро. По словам представительницы Министерства по делам окружающей среды и региональному развитию Дайги Вилкасте, есть ряд условий, при которых этот дар можно принять.

"Эти условия обойдутся государству очень дорого. Это одна из причин, почему очень трудно продолжать переговоры. Во-вторых, государству потребуются дополнительные ресурсы для содержания этого объекта, поэтому этот подарок пока и непреподнесен . Если эти требования не изменятся, то о принятии подарка говорить особо не приходится", — заявила Вилкасте.

Вершину Гайзинькалнса готово принять в дар Мадонское краевое самоуправление, однако наследники заинтересованы в переговорах с государством.