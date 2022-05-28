ReTV: В детских деревнях SOS критическая ситуация, сиротам требуется помощь

В Детских деревнях SOS в Латвии — критическая ситуация. Еда, топливо, услуги некоторых специалистов и коммунальные услуги становятся дороже. Благотворительная организация, которая обеспечивает уход за детьми в условиях, приближенных к семейной среде, просит о помощи, сообщает ReTV.

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В Детской деревне SOS в Валмиере обеспечивают уход за более чем 50 детьми. Там отмечают, что расходы увеличились — нужно платить за питание, транспорт, одежду и многие другие бытовые вещи, а денег в бюджете не хватает.

"Коммунальные услуги, конечно, оплачиваются централизованно, но они действительно сильно подорожали, особенно газ. Если сравнивать январь прошлого и январь этого года, то прирост составляет 500%. С остальными расходами мы пока справляемся, а там — посмотрим, экономисты говорят, что самые трудные времена придут осенью", — рассказал директор Валмиерской детской деревни SOS Эдийс Петерсонс.

Латвийская ассоциация детских деревень SOS не только осуществляет уход за детьми в двух таких деревнях, но и предоставляет семьям другие социальные услуги. Ежегодно помощь оказывается около 1200 детям.

"Ситуация очень и очень серьезная. Можно даже сказать, что она критическая, потому что мы получаем оплату за услуги от органов местного самоуправления, но этой платы недостаточно, поэтому очень большую роль играют пожертвования и общественный резонанс", — отметила директор Латвийской ассоциации детских деревень SOS Илзе Палея.

По ее словам, цены на различные товары и услуги растут, а пожертвования сокращаются. А ведь это важная часть содержания деревень и обеспечивания услуг — в прошлом году было получено почти два миллиона евро в виде пожертвований и подарков как из Латвии, так и из-за рубежа.

"В настоящее время мы в основном получаем пожертвования для украинцев, для помощи семьям с детьми, которые находятся в поле зрения нашей организации, — рассказала Палея. — Спасибо за вашу солидарность и за помощь, но, с другой стороны, подумайте о том, что наши собственные дети тоже нуждаются в помощи".

Деньги, которые получает организация, идут в том числе и на оплату труда сотрудников. Здесь тоже организация видит проблему. "В настоящее время ситуация на рынке труда критическая, фактически не хватает людей, которые могли бы работать в сфере ухода за детьми и социального обеспечения. Мы вынуждены повысить зарплаты нашим сотрудникам, потому что ситуация очень серьезная", — отметила Палея.

Так, SOS-матери, которые работают в организации на полную ставку, получают в среднем 1100 евро в месяц. Чтобы избежать трудностей, ассоциация будет просить самоуправления об увеличении грантов, но на это нельзя рассчитывать. "Эти переговоры будут непростыми, необходимо найти общие решения, потому что, не дай Бог, от этого может пострадать благополучие, развитие и здоровье детей", — сказал Петерсонс.

В организации отметили, что если бы у нее не было средств, а самоуправления не смогли бы помогать финансово, то детям, живущим в селе в условиях, приближенных к семейной среде, скорее всего, пришлось бы искать другие дома и форму ухода.

Пожертвовать деньги организации можно на сайте: www.sosbernuciemati.lv.