ReTV: в Латвии только 3% алкоголиков способны бросить пить

Только 3% всех алкоголиков в Латвии способны бросить пить, заявили в интервью ReTV участники групп анонимных алкоголиков. Кроме того, еще одной большой проблемой являются созависимые люди.

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В Латвии зарегистрирован самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития. За десять лет Латвия достигла вершины топа. Если пересчитать спиртные напитки в абсолютный алкоголь, то в 2019 году один житель выпил 12,9 литров. Участник группы анонимных алкоголиков Артис, чье имя было изменено, признает, что статистика удручающая — бросают пить только 3%, для многих исход оказывается летальным.

Артис победил зависимость. На вопрос о том, как помочь близким, он ответил, что лучше не помогать. По словам Артиса, именно когда человек оказывается в беспомощной ситуации, появляется шанс подумать о своих действиях.

Артис называет помощь "бесплатным билетом на следующую пьянку". По его мнению, алкоголик будет выкручиваться и врать, чтобы продолжить пить.

Мужчина также пояснил, что созависимость — точно такая же неизлечимая болезнь, как алкоголизм. И в том, и в другом случае исход может быть летальным. Существуют группы поддержки и для алкоголиков, и для созависимых супругов, и для взрослых детей алкоголиков.

Если зависимый сам просит помощи, тогда она приобретает совершенно другое значение. Однако когда человек бросает пить, могут начаться новые проблемы. Созависимые также сталкиваются с трудностями, когда алкоголик пытается вылечиться. Представитель реабилитационной программы Teen Challenge Вилнис Бергкиндс указал, что свобода от алкоголя пройдет свою проверку.

"Приходят жизненные трудности, жизненные проблемы, какие-то обстоятельства. Оказывается, что человек спотыкается и падает снова — свобода всегда будет переживать испытания, насколько ты свободен", — отметил он.

Бергкиндс подтвердил, что людей в реабилитационные центры и клиники принимают только с их согласия.

"Вы задаете вопрос, почему, как вы приняли решение? А потом они говорят, ну там жена хотела, мать хотела… Со стороны кажется, что он делает этот шаг. Или кто-нибудь говорит: "Негде было жить, негде было остаться". Но это не та мотивация. Это сразу показывает, приведет ли это к каким-то результатам или же это будет кратковременный момент, когда на дыру наложат заплатку, но дыра останется", — сказал он.

Жительницы Талси Резия и Анна, чьи имена изменены, две сестры, которые признаются, что из-за проблем их отца с алкоголем им пришлось очень рано повзрослеть. Периоды запоя уже стали чаще и длиннее периодов трезвости. Надо захотеть отказаться от спиртного самому — это тоже большая проблема, которая мешает семьям помещать алкоголиков в клиники.

"Ему полностью нет дела до остального мира, до всех детей, до всего… Пропадает ощущение времени, единственное, что его интересует, это бутылка. Если он пьян, если он просто хочет выпить, зачем ему идти лечиться только потому, что какие-то люди придумали, что ему надо идти лечиться. Чтобы его закрыть на неизвестное количество дней без телефона, средств связи. Конечно, он не захочет это делать с такими взглядами", — сказала Резия.

Когда не справляются сами, сестры вызывают полицию, дальше звонят Службе неотложной медицинской помощи, но решения нет. Им даже говорили, что такие ситуации надо решать в семье.

Сестры Резия и Анна признали, что самое сложное — ощущать себя одинокими в этой проблеме. Они постоянно следят за пьющим отцом, чтобы он не упал нигде, не замерз или не получил травму.

Тем временем Вилнис Бергкиндс напомнил, насколько важен момент, когда алкоголик доходит до отчаяния. По его словам, это точка поворота, до которой часто мешают дойти близкие.

"Я понимаю, что близким или родителям часто бывает тяжело. Матери, жены, они видят это бедствие, они видят, как все это происходит. На это очень трудно смотреть, но иногда приходится принимать решения, чтобы позволить чему-то случиться. Позволить этому произойти", — подытожил Бергкиндс.