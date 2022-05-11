ReTV: в Москве протестуют против Латвии; официальная Рига подает ноту протеста

8 и 9 мая активисты главной правящей партии России Путина "Единая Россия" провели акцию протеста у посольства Латвии в Москве. По данным МИД Латвии, всего протестующих было около 1500 человек. Латвия подала ноту протеста.

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Представитель Министерства иностранных дел Янис Бекерис говорит: "Это были несанкционированные протесты. 8 мая в мероприятии приняли участие около 200 молодых людей из "Единой России". 9 мая у посольства прошла уже большая акция. По нашим подсчетам, до полутора тысяч участников, которые организованно принесли импровизированный памятник, организовали мнимый почетный караул и возложили цветы перед нашим посольством".

Целью протеста, как пишут российские СМИ, было указать на то, как нужно, по их мнению, правильно понимать историю, и на то, что запрет собираться в Латвии у памятника в парке Пардаугавы является проявлением неуважения. Хотя акция протеста прошла без происшествий, посольство думает об усилении безопасности.

"Мы не были не проинформированы, что противоречит обычной практике. Мы ожидаем от России, что эта практика информирования будет соблюдаться так же, как и везде в мире. Мы подали ноту протеста, обращая на это внимание, и просим усилить внешнюю безопасность", — говорит Бекерис.

Сейчас Россию как место постоянного пребывания указали 130 000 граждан Латвии, за безопасность которых отвечает посольство. Пока не было случаев, когда необходимо было оказать помощь нашим гражданам. "С первых же дней войны настоятельно призываем не ездить в Россию, а тех, кто находится в России, уезжать. Мы только что закрыли наши консульства в России. В результате возможности оказания помощи становятся все более ограниченными. На всех, у кого иное мнение о режиме Кремля, могут быть направлено внимание — людей проверяют на улицах, проверяется содержание мобильных телефонов", — пояснил Бекерис.

Аналогичные акции прошли 8 и 9 мая у посольств 14 других стран ЕС в Москве. Также известно, что 9 мая аналогичная акция протеста в Беларуси прошла у консульства Латвии в Витебске.