Reuters: страны Балтии закупали российский сжиженный углеводородный газ и продавали Украине

В 2022 году российские экспортные компании более чем вдвое увеличили продажи сжиженного нефтяного (углеводородного) газа в страны Балтии, и часть этого газа затем была продана Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники информации среди торговцев и перевозчиков.

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Данные Reuters показывают, что доля российского газа в Латвии в прошлом году превысила 90% импорта, а общий объем продаж сжиженного углеводородного (нефтяного) газа в Латвию, Литву и Эстонию увеличился со 159 000 тонн в 2021 году до 331 000 тонн в 2022 году.

Только в декабре Латвия и Литва поставили в Украину около 15 000 тонн такого газа, что составляет 15% от общего объема импорта сжиженного углеводородного газа в Украину в этом месяце.

Увеличение, вероятно, произошло из-за того, что Украина и некоторые другие страны отказались покупать топливо у России напрямую.

Причина, по которой Украина покупает российский газ из стран Балтии, заключается в разнице в цене в 150-200 долларов за тонну по сравнению с ценами, предлагаемыми Польшей и Румынией, сообщил Reuters один из источников.

Сжиженный нефтяной газ (не путать со сжиженным природным газом) в основном используется в качестве топлива для автомобилей, для отопления и для производства продуктов нефтехимии. Его экспорт из России не подлежит санкциям.

Reuters напоминает, что Латвия, Литва и Эстония активно поддерживают санкции против России в связи с развязанной ею в Украине войной, а также ужесточили визовый режим для граждан России.