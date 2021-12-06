Ревакцинация набирает темпы: почти половина сделанных на прошлой неделе инъекций — бустеры

На прошлой неделе вакцину от Covid-19 получили 63 341 человек, из них более 31 тысячи жителей — бустерную дозу. Это означает, что стремительно растут темпы ревакцинации. На прошлой неделе бустер получили только 7 278 человек.

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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) сообщил в Twitter, что как минимум первую дозу вакцины получили уже 67,77% жителей страны. Среди жителей страны старше 12 лет охват вакцинацией составляет 77,61%, среди жителей страны 60 лет и старше — 79,1%.

Выбор в пользу вакцинации сделали 1,282 млн жителей страны при общей численности населения, превышающей 1,88 млн. человек. Число латвийцев, уже получивших бустерную дозу, приближается к 100 тысячам — уже 96 617 человек.