Ревакцинация от Covid-19 на подходе: могут разрешить колоть третью дозу людям с ослабленным иммунитетом
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Правительство скоро может принять решение о том, что люди с ослабленной иммунной системой получат третью дозу вакцины от Covid-19. Об этом после собрания правящей коалиции сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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Вопрос о вероятности начала вакцинации третьей дозой, заслушав экспертов, вскоре рассмотрит и Государственный совет иммунизации, отметил Павлютс.

Министр юстиции Янис Борданс (Новая Консервативная партия) указал: в Латвии так много вакцин, что скоро наступит время принимать решение о доступности третьей прививки. Это было бы лучшим решением, нежели продавать вакцины, у которых завершается срок годности, другим странам, следует из сказанного политиком.

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