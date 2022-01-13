Ревакцинация составляет около 80% от общего количества прививок от Covid-19
Foto: F64

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), на этой неделе в Латвии бустерные прививки составляют чуть более 80% от общего количества прививок от Covid-19.

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За первые три рабочих дня этой недели в Латвии было привито от Covid-19 около 30 000 человек, или примерно 10 000 в день. Темп поддерживается за счет бустерной вацинации, на долю которой приходится около 80% от общего объема вакцинации на этой неделе.

По меньшей мере 9514 человек получили вакцину от Covid-19 в среду, в том числе 780 человек сделали первую прививку, 1035 человек завершили процесс вакцинации, а 156 человек были привиты однократной вакциной "Johnson & Johnson". Бустерную вакцину получили 7699 человек.

На сегодняшний день в Латвии курс вакцинации от Covid-19 завершили 1,275 млн человек, или 67,74% всего населения страны. Ревакцинацию сделали около 342 000 человек, или 18,15% населения.

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