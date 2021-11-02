Ревакцинация: в ноябре бустерная инъекция станет доступна жителям старше 50 лет

С четверга, 4 ноября, доступ к ревакцинации получат жители страны старше 50 лет, при условии, что у них есть хронические заболевания. Планируется, что позже — ориентировочно с середины ноября — ревакцинация станет доступна всем жителям старше 50 лет. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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Одновременно с 4 ноября жители старше 65 лет, постояльцы центров социальной опеки и работники системы здравоохранения, привитые двумя дозами Moderna, начнут получать третью бустерную дозу. У этих категорий жителей уже есть доступ к третьему уколу, однако считалось, что срок ревакцинации после прививки Moderna дольше.

В течение ноября — ориентировочно с 15 ноября — по словам Павлютса, планируется обеспечить доступ к бустерной дозе всем жителям старше 50 лет вне зависимости от того, есть ли у них хронические заболевания. Также в середине ноября ревакцинация будет доступна жителям старше 18 лет — при условии, что у них есть хронические заболевания, повышающие риск тяжелого течения Covid-19.

Павлютс отметил, что, по его мнению, список жителей, которым нужно дать возможность ревакцинироваться, нужно будет со временем дополнить представителями профессий высокого риска заразиться. Тем, кто может столкнуться при исполнении обязанностей с теми, кто болен Covid-19 или же с непривитыми жителями. Речь может идти о таких профессиях как учитель, работник центра обслуживания клиентов и так далее.

Государственнный совет по иммунизации по-прежнему не рекомендует ревакцинацию всем жителям.

Невзирая на это, министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") в очередной раз возмутился тем, что в Латвии третью дозу вакцины не могут получить все желающие через полгода после курса вакцинации.

Даниэль Павлютс парировал, что сейчас с точки зрения эпидемиологической ситуации важнее привить вообще невакцинированных людей почтенного возраста, чем дать доступ к третьей дозе здоровым людям среднего возраста или молодым. Павлютс, не скрывая раздражения, призвал коллег по Кабинету министров не заниматься микроменджментом, рассуждая часами о том, кого уже пора ревакцинировать, а доверять специалистам. По мнению министра здравоохранения, в нормативных актах невозможно и указать универсальный срок в полгода, после которого желательно сделать третий укол. Поскольку, к примеру, у Moderna этот срок длиннее (около восьми месяцев), у однофазной вакцины производства Johnson&Johnson — менее полугодв.