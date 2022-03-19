Ревакцинировались против Covid-19 свыше 27% жителей Латвии

По данным Национальной службы здравоохранения, в Латвии ревакцинированы против Covid-19 порядка 39,3% жителей, которые завершили процесс вакцинации.

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В целом по Латвии на этой неделе вакцинировались против коронавируса около 830 человек в день, что на 22% меньше, чем неделей ранее. Всего на этой неделе привито 4149 человек, из них ревакцинировано 3164 человека. Эти данные могут быть изменены, так как органы по вакцинации, как правило, вводят данные о вакцинированных системах с задержкой в ​​несколько дней.

На данный момент вакцинировано 71,38% населения Латвии, при этом 69,15% завершили процесс вакцинации. Ревакцинированы 27,17% всего населения страны, или 39,30% прошедших первичную вакцинацию.

В Латвии доступны пять одобренных для использования в Евросоюзе вакцин против Covid-19 — Pfizer/BioNTech, Moderna, Nuvaxovid, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Из-за низкого спроса AstraZeneca больше не используется в Латвии. Использование вакцин Johnson & Johnson идет на спад, так как эксперты отмечают их относительно низкую эффективность.

Процесс вакцинации начался в Латвии в декабре 2020 года, когда первую дозу вакцин против Covid-19 получили сотрудники крупных больниц. Массовая вакцинация населения началась в конце марта 2021 года. В Латвии вакцины против Covid-19 доступны с пятилетнего возраста.