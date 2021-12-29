Ревакцинирована почти пятая часть всех привившихся от Covid-19

На сегодняшний день почти пятая часть жителей Латвии, которые ранее прошли курс вакцинации от Covid-19, получили и бустерную вакцину. Об этом свидетельствуют расчеты агентства LETA, основанные на данных Национальной службы здравоохранения.

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В Латвии 1,258 миллиона человек уже прошли курс вакцинации против Covid-19, получив обе вакцины или, в случае Johnson&Johnson, одну вакцину. 1,311 миллиона человек начали вакцинацию.

Таким образом, на данный момент 69,63% населения получили хотя бы первую вакцину или вакцину Johnson&Johnson, а 66,82% завершили процесс вакцинации, в том числе 19,26% получили бустерную вакцину.

Во вторник, по сравнению с рождественскими праздниками и первым днем после Рождества, темп вакцинации от Covid-19 в Латвии увеличился — вакцинировано 10 186 человек, из которых 884 получили первую дозу вакцины, 1492 — вторую, 265 — вакцину Johnson&Johnson, а 4545 — бустерную вакцину.