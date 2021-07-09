Революция или деградация? Социолог Арнис Кактиньш предрек Латвии конец демократии

Рано или поздно в стране должны произойти революционные перемены, иначе — продолжение деградации и возврат в 1934 год. О том, к чему приводит стремительная деградация власти и общества, рассказал в интервью nra.lv социолог Арнис Кактиньш.

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"Если говорить о нашей модели демократии, то я скептически отношусь к долгосрочному существованию Латвийского государства в его нынешних рамках, при преобладающем сейчас порядке вещей, поэтому я думаю, что вряд ли наше государство протянет больше каких-то 20 лет. Видя, как происходит деградация и дегенерация власти и общества, ничего иного не жду. В долгосрочной перспективе эта ситуация продолжаться не может, и рано или поздно здесь должны произойти революционные, качественные перемены. Но вряд ли все будут счастливы", — заявил в интервью nra.lv руководитель Центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

Каждый следующий Сейм — хуже предыдущего

В интервью социолог в целом крайне резко и пессимистически оценивает политические процессы, происходящие в государстве, и предполагает, что выборы в 14-й Сейм, которые пройдут в октябре 2022 года, не смогут глобально переломить эту ситуацию.

"Когда я говорю с людьми, дистанцированно наблюдающими с 90-х годов за развитием политики и парламентаризма Латвии, и которые иногда и бывают внутри этого бардака, то очень часто слышу похожие оценки — что каждый следующий парламент слабее предыдущего. И мне также кажется, что действительно, в широком смысле, наша модель парламентской демократии не приносит тех плодов, которые мы от нее ожидаем", — говорит Кактиньш.

По мнению социолога, последняя налоговая реформа показала, что у политиков, принимающих решения, не хватает эмпатии: "Они не видят то, что другим очевидно. Для них их концепции и принципы важнее людей, к которым относятся созданные им законы". Арнис Кактиньш напоминает, что налоговая реформа коснется примерно 240 тысяч человек, а по 100 тысячам из них ударит очень больно. "Нас в Латвии мало, и такая важная реформа в столь бессмысленном воплощении затронет многие тысячи людей, сделает их несчастными и отчаявшимися. Такое не должно происходить в демократических обществах, ориентированных на людей", — считает социолог.

Недовольство в обществе зреет давно, но в Латвии не происходит громких и агрессивных протестов, отмечает Кактиньш. "Мы либо миримся со всем, либо дистанцируемся от политики, от того, что происходит в стране — мы уходим в своего рода внутреннюю эмиграцию, или же плюем на все и эмигрируем по-настоящему", — такой диагноз обществу ставит социолог.

Деградация и призрак диктатуры. Назад в 1934 год?

"Этот кризис еще не закончился… Нет сомнений, что лет через семь-восемь будет еще один, потом еще один. Мы видим, что при каждом кризисе к государственному долгу добавляется еще пара миллиардов евро, что поддерживает здесь некоторую социальную стабильность. Но этот ресурс не бесконечен, и после пары кризисов вряд ли кто-то даст нам эти деньги так легко… В этот момент будет создана площадка для качественных и революционных изменений", — предполагает Кактиньш.

Социолог дает понять, что перемены могут быть связаны с изменением модели государственного управления. "Посмотрим на соседей: есть Россия, есть Беларусь. Какой была Беларусь 20 или 10 лет назад и во что она трансформировалась сегодня? Вряд ли это хорошие перемены. Лучшее ли это для белорусского народа? Кажется, что нет. История не закончилась. Все — ЕС, НАТО и другие структуры — рано или поздно изменятся и трансформируются. И тогда вопрос — насколько мы сами внутренне сильны? Мы сможем устоять на ногах, если ЕС начнет распадаться и трансформироваться?", — задается вопросом социолог.

"Если бы не было бы международного контекста — ЕС, НАТО, демократических порогов западного мира — думаю, что в Латвии парламентаризм бы закончился уже лет десять десять назад. Какой-нибудь "вождь" бы "уладил дела"… И народ, так же как это происходило в 1934 году, этому бы аплодировал", — резюмировал Арнис Кактиньш.