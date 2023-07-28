Резекне: депутаты городской думы призывают отстранить от должности мэра Барташевича

Депутаты Резекненской думы призвали ответственные министерства отстранить от должности мэра города Александра Барташевича на время аудита муниципального бюджета. Об этом сообщает Rus.LSM.lv.

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Депутат от оппозиции Язепс Корсакс сообщил, что министру охраны среды и регионального развития и министру финансов направлено письмо с призывом к скрупулезной оценке деятельности самоуправления. Пока идет проверка бюджета и налаживание процессов его управления, депутаты призвали к отстранению от должности мэра Резекне Барташевича.

По словам Корсакса, ситуация в городе напряженная и "даже печальная", ведь до конца года городу нужно почти четыре миллиона евро.

Пока увольнения не начались, но руководство думы намерено сэкономить около одного миллиона евро за счет сокращения числа сотрудников. Корсакс также заявил, что многие рабочие места находятся под угрозой. "Это станет трагедией для города и создаст социальную напряженность среди жителей", — отметил он.

По словам Корсакса, Барташевич "живет в мире иллюзий", а такая ситуация сложилась не случайно. Оппозиция при формировании бюджета самоуправления указала на такие неоправданные расходы, как обучение русскому языку, ведение страницы в TikTok и пруд за 56 000 евро.

Также Корсакс считает, что средства можно сэкономить, если оставить бесплатный проезд в общественном транспорте Резекне только для определенных групп жителей — малообеспеченных и школьников.

Как сообщалось ранее, Резекненская дума готовит увольнения сотрудников муниципальных учреждений, потому что в бюджете не хватает около трех миллионов евро. Основной причиной называют строительство базы отдыха на озере Ковшу, расходы на которое выросли, и теперь проект "подвис". Самоуправлению может грозить процесс финансовой стабилизации под руководством Минфина, ходят разговоры об увольнении руководства города, если оно будет неспособно управлять ситуацией.