Резекне планирует экономить деньги за счет отказа от некоторых пособий
Foto: F64

Резекненской социальной службе поручено экономить не только за счет сокращения штата работников, но и за счет отказа от ряда муниципальных пособий. Об этом пишет LSM.lv.

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Это тревожит не только жителей Резекне, но и Министерство благосостояния, которое отмечает, что в самоуправлении и так не хватает специалистов по социальной работе.

Всего в городе существует восемь видов пособий, и основными их получателями являются семьи с детьми. Например, пособие по уходу за новорожденным в Резекне составляет от 250 до 1000 евро.

"Это может сказаться на количестве налогоплательщиков, потому что все же это было стимулом жить, декларироваться в нашем самоуправлении. Бремя ляжет на плечи людей", — говорит руководитель Резекненской социальной службы Гунар Арбиданс.

Для жителей бремя, а для самоуправления — экономия почти 62 тыс. евро. Кроме того, социальной службе, как и другим муниципальным учреждениям, поручено сократить штат сотрудников.

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