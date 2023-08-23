Резекне примет решение о начале процесса финансовой стабилизации
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В Резекне будет принято решение о начале процесса финансовой стабилизации, сообщила депутат Резекненской городской думы Инара Гроце на заседании подкомиссии по делам Латгалии комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

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Она сообщила, что 29 августа созвано внеочередное заседание Резекненской думы, о чем депутатам сообщил мэр Резекне Александр Барташевич.

Как пояснил представитель Минфина, процесс финансовой стабилизации означает, что самоуправление не может принимать решения самостоятельно без одобрения финансового надзора министерства.

На заседании подкомиссии не присутствовал ни один представитель руководства города.

Закон "О финансовой стабилизации самоуправления и надзоре за финансовой деятельностью самоуправления" определяет порядок стабилизации финансов самоуправления в целях обеспечения выполнения постоянных функций самоуправления, определенных законом, в случаях, когда местные органы власти испытывают чрезвычайные финансовые трудности.

Долговые обязательства самоуправлeния включают расходы на погашение кредитов и процентов по кредитам, расходы, связанные с гарантиями самоуправления, а также просроченные платежи, штрафы и другие расходы, связанные с этими платежами.

Для рассмотрения заявления о финансовой стабилизации и координации проекта финансовой стабилизации, утвержденного думой, министр финансов создает постоянную комиссию, в которую входят представители Минфина, органа по надзору за самоуправлениями и Латвийского союза самоуправлений.

Дефицит бюджета Резекне составляет в этом году 3,9 млн евро.

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