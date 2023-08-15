Резекне возмет кредиты на общую сумму 2,4 млн евро для преодоления финансового кризиса

Резекненская городская дума на внеочередном заседании приняла решение взять несколько кредитов на общую сумму 2,4 млн евро для преодоления финансового кризиса.

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Для управления бюджетом и финансами планируется взять краткосрочный кредит в размере 1,34 млн евро сроком на три года с отсрочкой выплаты основной суммы на один год. Также самоуправление возьмет долгосрочные кредиты для реализации четырех приоритетных инвестиционных проектов.

На завершение строительства центра рекреации планируется взять кредит в размере 565 142 евро на 30 лет с отсрочкой выплаты основной суммы на три года. Для реконструкции улицы Блауманя будет взят кредит в размере 85 615 евро сроком на 20 лет с отсрочкой выплаты основной суммы на два года, для строительства бизнес-кластера и коммерческой инфраструктуры — кредит в размере 63 750 евро на 20 лет с отсрочкой выплаты основной суммы на два года, а для реконструкции детского сада Rotaļa — кредит в размере 327 612 евро на 20 лет с отсрочкой выплаты основной суммы на два года.

Как сообщалось ранее, выделение средств Европейского союза на реконструкцию детского сада в Резекне было приостановлено из-за подозрений в возможном конфликте интересов. Предприятие Latgalija, выполняющее работы на этом объекте, принадлежит брату мэра Резекне Александра Барташевича Михаилу и его жене Ольге.

На заседании присутствовали семь из 13 депутатов Резекненской городской думы, и все проголосовали за принятые решения.

Как сообщалось, на прошлой неделе Резекненская дума утвердила план действий по преодолению финансового кризиса в самоуправлении.