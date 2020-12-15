Резекненская больница ограничит плановые операции
Foto: F64

Из-за ожидаемого числа пациентов с Covid-19 в Резекненской больнице с пятницы, 18 декабря, будут ограничены плановые операции, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью медучреждения Лаура Сондоре.

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Больница, оценив ситуацию, сочла необходимым подготовиться к более резкому росту количества пациентов с Covid-19 и ограничить плановые операции с 18 декабря по 11 января. Персонал больницы свяжется с пациентами индивидуально, чтобы проинформировать их об изменениях в предоставлении услуг.

В настоящее время в больнице лечение проходят 36 больных Covid-19 со среднетяжелым течением заболевания и двое — с тяжелым.

Кроме того, Covid-19 заражен 41 работник больницы, а еще пятеро находятся в самоизоляции как контактные лица.

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