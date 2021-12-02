Резекненская больница возобновляет плановые операции для пациентов с ковид-сертификатами
Foto: DELFI

С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации Резекненская больница постепенно возобновляет плановое оказание услуг, в том числе плановые операции, которые проводятся пациентам с ковид-сертификатами, сообщается на сайте больницы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Плановые операции и инвазивные манипуляции проводятся пациентам, которые имеют сертификат о полном курсе вакцинации от Covid-19.

Детям старше 12 лет желательно иметь сертификат о вакцинации от Covid-19. Если ребенок не прошел полный курс вакцинации, необходимо предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до получения услуги. Сопровождающие детей лица должны предъявить ковид-сертификат.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле