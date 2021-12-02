Резекненская больница возобновляет плановые операции для пациентов с ковид-сертификатами

С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации Резекненская больница постепенно возобновляет плановое оказание услуг, в том числе плановые операции, которые проводятся пациентам с ковид-сертификатами, сообщается на сайте больницы.

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Плановые операции и инвазивные манипуляции проводятся пациентам, которые имеют сертификат о полном курсе вакцинации от Covid-19.

Детям старше 12 лет желательно иметь сертификат о вакцинации от Covid-19. Если ребенок не прошел полный курс вакцинации, необходимо предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до получения услуги. Сопровождающие детей лица должны предъявить ковид-сертификат.