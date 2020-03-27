Резекненская больница: врач мог заболеть коронавирусом из-за безответственности пациентов

Возможно, детский хирург Резекненской больницы заразился Covid-19 из-за безответственного поведения пациентов, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям больницы Лаура Сондоре-Строде.

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Врач не был за границей в течение последних 14 дней, как и все, с кем он общался. По словам Сондоре-Строде, это еще раз подтверждает, что медики — наиболее уязвимая группа. Им приходится полагаться только на честность пациентов.

Почувствовав характерные симптомы Covid-19, врач сразу же самоизолировался и сдал анализы, поэтому правильность его действий не вызывает сомнений, подчеркнула представитель больницы.

Все сотрудники, находившиеся в непосредственном контакте с заразившимся, уже находятся на карантине, а остальные работники больницы, находившиеся в зоне риска, сдали анализы. Результат будет уже сегодня, и после этого больница примет решение о дальнейших действиях. Пока что больница продолжает работу.

Как сообщалось, коронавирусом заболел один из врачей Резекненской больницы.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле написала в Twitter, что чрезвычайно важно уберечь от распространения Covid-19 лечебные учреждения. Именно поэтому ограничены медицинские услуги, которые не являются критичными и неотложными.