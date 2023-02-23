Резекненская дума рассмотрит вопрос об отстранении мэра Барташевича
Foto: LETA

Сегодня в 15 часов на заседании Резекненской городской думы после 16 других вопросов повестки дня будет рассмотрен запрос пяти оппозиционных депутатов Резекненской думы об отстранении от должности мэра Александра Барташевича.

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Запрос подали депутаты Инара Гроце (Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия), Янис Зелтиньш ("Прогрессивные"), Язепс Корсакс ((Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия), Юрис Гунтис Вяксе (Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия) и Волдемар Платацис ("Новая консервативная партия").

В заявлении депутатов говорится, что, по их мнению, неприемлемо, что Барташевич "позволяет себе разделять людей по национальному признаку, явно тормозит интеграционные процессы, что особенно в нынешних условиях создает дополнительную угрозу безопасности", не может выразить четкую позицию по вопросам войны на Украине, призывает Латвию занять позицию нейтральной страны в войне.

В Резекне коалиция состоит из восьми депутатов, избранных по списку партии "Согласие".

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