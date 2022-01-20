Резекненская дума: рост цен на энергоресурсы угрожает работе муниципальных учреждений

Рост цен на энергоресурсы угрожает выполнению функций муниципальных учреждений, заявила Резекненская дума.

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При планировании бюджета на 2022 год дума столкнулась с рядом вопросов и проблем, связанных с ожидаемым повышением тарифов на электричество и тепловую энергию.

В самоуправлении подчеркивают, что текущая ситуация грозит привести к резкому увеличению числа людей, которые не смогут оплачивать счета за тепло и электроэнергию. В результате еще более масштабная поддержка нуждающихся и малообеспеченных ляжет дополнительным грузом на муниципальный бюджет.

Планируемое увеличение жилищных пособий в связи с повышением тарифа составляет более 500 000 евро.

Повышение цен также существенно повлияло на работу органов самоуправления и поставило под угрозу выполнение ими своих функций, поскольку в бюджете самоуправления нет таких средств. В муниципальных учреждениях предполагаемый рост затрат на тепловую энергию в 2022 году составляет более 600 тысяч евро, а на электроэнергию — почти 1 миллион евро.

Такие муниципальные предприятия, как ООО Austrumlatvijas koncertzāle, ООО Olimpiskais centrs Rēzekne, ООО Rēzeknes satiksme, получающие от самоуправления дотацию на выполнение определенных функций, также не готовы к повышению цен, особенно учитывая ущерб, причиненный ограничениями в связи с "Covid-19" их основной деятельности. Планируемые расходы на электроэнергию и тепло на предприятиях самоуправления в 2022 году также показывают значительный рост.

Это ключевые факты, которые следует учитывать при подготовке предложений по стабилизации цен на энергию и снижению затрат на тепло, указала дума.

"Ситуация действительно критическая: самоуправление не может покрыть такие суммы из своего бюджета, потому что доля его доходов сократилась. Поэтому мы считаем, что правительство должно найти способ решить эту проблему", — заявил председатель Резекненской думы Александр Барташевич.

Он считает, что государство могло бы предоставить компенсацию или принять соответствующие меры, которые позволят нормализовать цены на энергоносители и стабилизировать тарифы.

"Наблюдение за последними решениями правительства по обеспечению поддержки населению дает нам надежду, что нас услышат", — сказал политик.

На этой неделе дума направила премьер-министру Кришьянису Кариньшу и министру экономики Янису Витенбергсу письмо о ситуации в самоуправлении в связи с прогнозируемым повышением тарифов.

Как уже сообщалось, входящие в состав правительства политические силы концептуально согласовали пакет мер поддержки для населения и предприятий в связи с резким повышением цен на энергоресурсы.

Общая сумма пакета мер поддержки составляет примерно 250 млн евро. Окончательное решение по этому вопросу планируется принять на заседании правительства во вторник, 25 января.