Резекненская технологическая академия ведет процесс объединения с РТУ
Foto: LETA

Объединение Резекненской технологической академии (RTA) с Рижским техническим университетом (РТУ) в настоящее время находится на начальной стадии, сообщила агентству ЛЕТА ректор РТА Ивета Миетуле.

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Вузы, получившие в 2019 году один или два балла в оценке научных учреждений, больше не будут получать базовое финансирование на науку. Это относится к нескольким латвийским высшим учебным заведениям, включая RTA.

В качестве решения предлагается объединение с другим вузом. Консолидация даст возможность получить финансирование на науку и средства из Фонда восстановления и устойчивости ЕСю

Выбранный вариант консолидации с РТУ позволит сохранить достаточную независимость, сказала Миетуле.

«Первоначальные принципы мы обсудили с РТУ и Минобразования, а решение о консолидации примет Кабинетом министров в соответствии с действующим законодательством», — сказала ректора.

На консолидацию отделено достаточно времени, чтобы найти оптимальное решение для развития, уверена она.

Резекненская технологическая академия (бывший Резекненский университет) - латвийский вуз, основанный государством в 1993 году, который предлагает 49 учебных программ в области экономики, менеджмента, права, различных инженерных специальностей, а педагогики, социальной работы и др.

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