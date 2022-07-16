Rēzeknes siltumtīkli займет 1,5 млн евро на закупку топлива к следующему отопительному сезону

Муниципальное SIA Rēzeknes siltumtīkli возьмет в кредит 1,5 млн евро на закупку топлива к следующему отопительному сезону, сообщило Резекненское самоуправление.

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На этой неделе на экстренном заседании Резекненской городской думы было принято решение просить Совет по контролю и надзору за кредитами и гарантиями самоуправления разрешить муниципальному предприятию Rēzeknes siltumtīkli взять заем в размере 1 500 000 евро со сроком возвращения в два года. Деньги необходимы для авансового платежа для закупки топлива на следующий отопительный сезон.

Поручительство планируется обеспечить за счет финансовых средств муниципального бюджета.

Как уже сообщалось, с 1 мая плата за теплоэнергию в Резекне составляет почти 200 евро за мегаватт-час без учета НДС. Это самый высокий тариф, который когда-либо уставливала Комиссия по регулированию общественных услуг.