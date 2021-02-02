Режим ЧС продлен, в Латвии могут запретить "неважные путешествия". Главное о Covid-19 на 2 февраля

Режим чрезвычайной ситуации продлен до 6 апреля. Минздрав предлагает запретить "неважные путешествия" и ужесточить ответственность за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности. Предложение рассматривается сейчас на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению. Тем временем в стране упал темп вакцинации населения. К весне может значительно увеличиться число пациентов с коронавирусом в больницах. В Латвии коронавирус впервые диагностировали у кота. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 2 февраля.

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Цифры. В понедельник, 1 февраля, в Латвии выявлено 775 новых случаев Covid-19, скончались 17 инфицированных. За сутки было сделано 12 949 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 546 новых случаев коронавируса, от заболевания скончались 17 человек. В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 4592 теста на коронавирус, положительными оказались 467.

Режим ЧС продлен до 6 апреля.

Ужесточения. Министерство здравоохранения предлагает запретить "неважные путешествия" и ужесточить ответственность за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности. Минздрав рекомендует каждые три недели проводить оценку ситуации, анализируя эффективность мер, и при необходимости их пересматривать. При принятии решения о пересмотре мер безопасности Минздрав рекомендует учитывать и то, в какой мере устранены риски ввоза Covid-19 из-за рубежа.

Супермаркетам разрешили продавать "запрещенные товары". Магазины, где не менее 70% ассортимента составляют продукты питания либо предметы гигиены, а также книжные магазины, теперь смогут торговать всем своим ассортиментом.

Темпы вакцинации. На прошлой неделе в Латвии полностью (двумя прививками) были привиты 5352 человека. Таков теперешний темп вакцинации в неделю. Ранее пиковым значением были 8950 привитых в неделю. В общей сложности по состоянию на 1 февраля обеими прививками было вакцинировано свыше 6400 человек, а хотя бы первую прививку получили свыше 17 тысяч.

Ситуация в больницах. Если заболеваемость Covid-19 в Латвии будет расти по такому же сценарию, как в Великобритании в декабре и январе, то в середине марта в латвийских больницах может оказаться около 3600 пациентов с коронавирусом, что в три раза больше, чем сейчас. В последний день января в больницах находился 1061 пациент, у 113 из них болезнь протекала в тяжелой форме.

Щиты для лица можно будет использовать только с маской. Правительство изменило рекомендации и теперь щиты для лица можно использовать только в комплекте с медицинской или немедицинской маской. До сих пор правила Кабинета министров позволяли квалифицировать щиты для лица как самостоятельное средство индивидуальной защиты, однако правительство ужесточило требования по рекомендации Минздрава, где подчеркнули, что эффективность щитов пока не доказана, в отличие от масок.

В Латвии коронавирусом заболел кот. В Латвии выявлен первый случай заболевания Covid-19 у кота, а еще у нескольких котов в крови обнаружены антитела коронавируса — это значит, что ранее они уже переболели Covid-19. Латвия стала первой страной в этой части ЕС, в которой выявлен случай заболевания новым коронавирусом у кошек.

Правительство ищет финансирование для мониторинга сточных вод. В сточных водах Елгавы Covid-19 был констатирован за пять дней до того, как на этой территории был отмечен рост заболеваемости, сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис. По его словам, результаты этого исследования показывают, что вспышку заболеваемости можно предсказать, сделав анализ сточных вод. В настоящее время идет поиск финансирования для мониторинга сточных вод по всей стране.

Из каких стран завозят коронавирус в Латвию. За последние семь недель Covid-19 чаще всего завозился в Латвию из Великобритании, Германии и России, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Чуть меньше больных приехало из Швеции, Эстонии, Литвы, Нидерландов и Беларуси.

История дня. Почему латвийские города не спешат помогать жителям пережить "ковид". Суповая кухня, отмена пени за задержку коммунальных платежей, сухой паек для школьников, телефонные консультации психолога — список мероприятий, которые в условиях кризиса предлагают населению в качестве поддержки латвийские самоуправления, не отличается финансовым размахом. В других странах Европы, в свою очередь, именно региональные власти в период пандемии стали главной опорой для жителей и бизнеса. Что мешает латвийским муниципалитетам перенять европейский опыт, и чем опасна нынешняя ситуация? Рассказываем в этой статье.