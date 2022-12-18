Режиссер призывает власти Латвии отказаться от фейерверков на праздники
Foto: LETA

Многие украинские беженцы пережили психологическую травму, поэтому режиссер Интарс Решетинс призывает власти Латвии отказаться от фейерверков на зимние праздники, сообщает Lsm.lv.

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По мнению латвийского режиссера, шум фейерверков может вызвать ненужную панику среди украинских беженцев. Его семья приняла русскоязычную семью беженцев из Украины — бабушку с внуками. И в первый же день возникла ситуация, когда шум разбивающейся чашки вызвал у одного из детей приступ паники.

Диджей благотворительного марафона "Dod pieci!" ("Дай пять!") Артур Вилцанс, который сам является украинским беженцем, признался, что тоже сначала боялся громких звуков и большого скопления людей. Поэтому он поддерживает инициативу Решетинса отказаться от фейерверков на Рождество и Новый год.

Вилцанс полагает, что без фейерверков можно обойтись, пока идет война. По словам диджея, те беженцы, которые приехали в Латвию в начале войны, возможно, уже немного оправились от эмоциональной травмы, но тем, кто долго пробыл в зоне боевых действий и прибыл в Латвию недавно, потребуется больше времени для восстановления.

Как сообщалось, в настоящее время в Латвии находится более 35 тысяч украинских беженцев. По оценкам МВД, около 31% из них составляют дети.

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