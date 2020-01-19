Режиссер Виестур Кайриш придумал новый лозунг для кандидата в мэры Риги

Спасибо правлению Ушакова, что Рига — до сих пор европейская провинция, имея в прошлом статус метрополии, считает Виестур Кайриш. Но не видит среди оппозиции достойной смены — политиков государственного масштаба, которые могли бы реализовать амбиции города, а не махать сомнительными лозунгами из серии "За латышскую Ригу!" или "Русские идут!". Об этом режиссер рассказал в большом интервью порталу DELFI по случаю выхода его новой картины "Город у реки".

На рубеже 19-20-го веков Рига была метрополией, известной далеко за рубежом и неназванной третьей столицей Российской империи. Сегодня — окраина Европы, без особых претензий. Почему так?

"Я бы сказал, что в том числе огромное спасибо правлению Ушакова. Но и до него не лучше было. Никакой культурной политики и амбиций метрополии, — рассуждает режиссер. — Они говорили: мы — прагматики и хозяйственники. Думали только про голоса избирателей. Отремонтировали дома культуры, школы, отчасти дороги — это важно, но этого мало для того, чтобы город стал магнитом европейского уровня. Вышла бы Рижская дума на ковер и заявила правительству, что они мудаки и слабаки, а она сама построит мощный концертный зал с крутой программой, на которую люди будут лететь с другого конца света. Нет такого".

Также Кайриш вменяет Ушакову возвращение в оформление города и повестку дня советской эстетики: "Не вижу никакого вызова современности. Нормальные архитекторы Риги предпочитают бороться за заказы в Вильнюсе, Таллине и Польше — тут им после разрушения "Максимы" поставили столько барьеров, что невозможно что-то сделать. Наказали не виновных, а всех".

Отчасти истоки провинциальности режиссер видит в объективных причинах. Рига пухнет как на дрожжах. Сегодня это самый большой мегаполис в Балтии и единственный крупный в Латвии: "Он засасывает всю страну, в том числе сельских жителей, которые привыкли жить в экологической среде, созерцать природу — они вынуждены для выживания ехать в Ригу, которая превращается в провинцию. Хотя когда-то была третьей столицей Российской империи. Печальная история. Но я верю, что мега-потенциал есть — это еще один наш большой вызов".

На происходящие в Рижской думе политические процессы режиссер смотрит с опасением: "Если бы в Риге была сильная оппозиция, она бы уже давно правила в Думе, но они этого не сделали, потому что нет у них никакого потенциала. Ригой должна править фигура государственного масштаба. И нельзя отрицать, что Ушаков был национального уровня политиком, и спасибо ему за велодорожки, на которых, правда, столько соли, что приходится каждый год менять велосипеды. Он все время пытался быть великим западником, но его социальная политика тормозила все порывы… Сменщик должен быть, по крайней мере, не меньшего значения, но где его взять?"

Что касается лозунга для нового мэра, то Кайриш предлагает давить не на национальный вопрос, а вспомнить былые амбиции и объявить: "Рига — культурная метрополия!" По мнению режиссера, этого достаточно.

Полное интервью DELFI с Виестуром Кайришем — ЗДЕСЬ.