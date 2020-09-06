Режиссер Виестурс Кайришс: Covid-19 может позволить Латвии пережить сценарий ксенофобского мира

Латышский режиссер, художественный директор театра Дайлес Виестурс Кайришс в ходе дискуссии на фестивале Lampa рассказал о хороших и плохих чертах латвийской ментальности в условиях пандемии Covid-19.

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"У нас в обществе Латвии всегда заготовлены сценарии. Мы всегда находимся в процессе перемен, всегда готовы. Сценарии есть для всего, включая и эту пандемию", - поделился Кайришс. При этом он отметил, что при коронавирусе вероятным стал и сценарий выраженной ксенофобской направленности. "Это когда боязнь всего чужго, когда весь мир и Европа воспринимаются как поле ржи, и колоски в нем гнутся туда, куда дует ветер. И только колосок Латвии стоит несгибаемо со своим флажком в руках - "На нас ведь ничто не повлияет!". Такое вот затворничество", - описал свое видение Кайришс.

Режиссер отметил, что такой сценарий развития событий "очень дрянной". "При этом мы сейчас можем его запустить, если действительно закроем все границы. Хорошо, поживем сейчас полгода по этому ксенофобскому сценарию и тогда посмотрим", - предупредил Кайришс.

Однако он считает, что латвийцы могут, наоборот, проявить гибкость в условиях коронавируса. "Например, я никуда не мог уехать, хотя было запланировано две поездки в Вильнюс и одна в Таллин. Не стало возможности. И это чудесно, потому что я понял, что слишком много задумал. Сейчас у меня будет, что делать. Работаю в кино и театре. Когда нет возможности для кино - работаю в театре. И наоборот. Когда нет конкретной режиссерской работы, я разрабатываю концепции. Вот и Латвия так живет, по разным сценариям", - пояснил режиссер.