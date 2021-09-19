Резкий рост налогов на автомобили может оказаться неизбежным

Чтобы снизить влияние климатических изменений, Европа обязалась существенно сократить количество выбросов углекислого газа в производстве, энергетике и транспорте до 2030 года, сообщает передача Nekā personīgā. Это может значить, что рост налогов на автомобили в Латвии станет неизбежным.

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Чтобы достигнуть климатических целей в Латвии, налог на автомобили может вырасти на несколько сотен евро или же власти могут ввести запрет на приобретение автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем, сообщает передача.

Транспортный сектор создает 31% от всех выбросов CO2 и львиная доля приходится на частный транспорт. За последние 15 лет объем выбросов вырос. Чтобы достичь климатических целей 2030 года Латвия должна сократить количество выбросов на четверть. Действовать нужно быстро и решительно, отмечают журналисты, но министерства концентрируются на развитие общественного транспорта и смену привычек жителей.

“Нам надо думать, как развить мобильность в городе, так как понятно, что большая часть выбросов прямым или косвенным образом возникает в городах, где большая концентрация жителей, более интенсивное передвижение”, - сказал министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (Развитие/За!). По его словам, это ответственность городов - мотивировать жителей пересаживаться на общественный транспорт, ездить на велосипедах. Ведомство ждет от Министерства сообщения подробного плана, какие изменения будут вводиться до 2030 года.

“Я думаю, те, кто следят за событиями в Европе и ЕС по установке зеленого курса, могут прийти к логическим выводам, что делать со своим автомобилем и какие решения принимать, когда наступит время поменять автомобиль. Я советую смотреть на малолитражные машины, более дружелюбные окружающей среде”, - сказал министр сообщения Талис Линкайтс (НКП). Он рассчитывает, что рынок сам поможет покупателям сориентироваться. Министерство не планирует вводить механизмы принуждения, чтобы жители выбирали дружелюбные среде автомобили.

Исследователь Латвийского университета, председатель общества “Зеленая свобода” Янис Бризга считает, что планы министерств достичь цели без механизмов принуждения слишком оптимистичны. Он уверен, что политики в ожидании выборов боятся принимать смелые решения.

“Откладывая эти решения, на последний момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, когда не будет пути отступления, надо будет принимать радикальные решения и они будут ещё хуже, что если мы начнем своевременно обсуждать это”, - указал Бризга.

В свою очередь, латвийская организация торговцев автомобилями “Ассоциация авто” и вовсе считает достижение целей 2030 года нереальным - ни развитие общественного транспорта, ни строительство велодорог, ни субсидии на покупку электромобилей не помогут достигнуть самой скромной цели по снижению выбросов CO2 на 6%. Президент ассоциации Андрис Кулбергс указал, что, даже если со следующего года продавать только электромобили, годовое снижение выбросов составит лишь 1%.

“Выкуп старых автомобилей, более щедрая поддержка на приобретение более экономных, новых машин, остановка потока дизельных автомобилей старше пяти лет из Западной Европы - это срочные мероприятия”, - указал Кулбергс. Он считает, что у политиков нет реального плана по снижению выбросов и пока нет ни одного ресурса, который позволил бы приблизить Латвию к выполнению плана. “Политика автопарка не существует”, - резюмировал Кулбергс.

Автоторговцы и министры обещают одно - те, кто вовремя перейдут на электромобили, гибридные или малолитражные авто, смогут уберечь себя от резкого роста налогов или резкого падения ценности машины.