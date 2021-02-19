Резкий рост неотложных пациентов и "безответственная" идея. Главное о Covid-19 на 19 февраля

Министр экономики Янис Витенбергс во вторник, 23 февраля, на заседании правительства предложит отрыть все магазины. Глава Минздрава Даниэль Павлютс назвал эту идею безответственной. Тем временем под влиянием пандемии Covid-19 в Латвии резко выросло число неотложных пациентов в психиатрическом отделении Детской больницы. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 19 февраля.

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Цифры. В четверг, 18 февраля, в Латвии выявлено 689 новых случаев Covid-19, 12 человек скончались. За сутки было сделано 10 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,3%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 80 040 человек. В стране зафиксированы 12 случаев нового штамма Covid-19, в семи случаях заболевание выявлено у людей, вернувшихся из-за границы. В больницах находятся 837 пациентов с коронавирусом, у 84 госпитализированных заболевание протекает в тяжелой форме.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 663 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек. В Эстонии за прошедшие сутки выявили 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека скончались.

Статистика по заболеваемости. Латвия занимает шестое место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по уровню заболеваемости Covid-19. С учетом последних двух недель совокупная заболеваемость в Латвии составляет 548,6 случая на 100 000 жителей. Более высокая заболеваемость только в Чехии, Эстонии, Словении, Португалии и Испании. Неделю назад Латвия была пятой в Европе по этому показателю.

Деньги. Накануне, 18 февраля, Сейм утвердил выплату 500 евро на каждого ребенка. Пособие будет выплачено 364 097 детям, на что потребуются 182 млн евро. Советник министра благосостояния по вопросам коммуникации Янис Зариньш сообщил, что деньги на выплату пособий будут выделены из бюджета на непредвиденные расходы.

Школы. С понедельника занятия за партами смогут начать ученики первых-четвертых классов, которые учатся в школах Алсунгского, Ауцского, Буртниекского, Цесвайнского, Дагдского, Дурбского, Эргльского, Кегумсского, Крустпилсского, Кулдигского, Малпилсского, Мерсрагского, Наукшенского, Неретского, Павилостского, Плявиньского, Руенского, Салацгривского, Саулкрастского, Сигулдского, Скриверского, Скрундского, Терветского, Вецумниекского и Вецпиебалгского краев. Пересмотр списка самоуправлений, где разрешено очное обучение младших классов, будет пересматриваться каждую неделю.

Магазины. Министр экономики Янис Витенбергс во вторник, 23 февраля, на заседании правительства предложит отрыть все магазины. "Прошло две недели с момента, когда мы отказались в отдельных магазинах от списков товаров, лент и ограничивающих барьеров и одновременно ввели дополнительные меры безопасности, усилив контроль за их соблюдением. Представители сферы торговли с пониманием отнеслись к решениям правительства, и вели себя ответственно по отношению к клиентам, работникам и обществу в целом. Поэтому я готов внести предложение об открытии всех магазинов", — заявил министр. Глава Минздрава Даниэль Павлютс идею министра экономики Яниса Витенбергса назвал безответственной.

Больницы. Под влиянием пандемии Covid-19 в Латвии резко выросло число неотложных пациентов в психиатрическом отделении Детской больницы. По сравнению с 2019 годом, число госпитализированных молодых людей выросло на 20%, а 55% пациентов были госпитализированы в срочном порядке. Врачи больницы призывают родителей уделить особое внимание состоянию психического здоровья подростков, поддерживать их и учиться распознавать сигналы, которые свидетельствуют о необходимости обратиться к специалисту за помощью.

Темпы вакцинации. За прошедшие сутки первую дозу вакцины против Covid-19 получили 960 человек. С начала вакцинации в Латвии первичную прививку против Covid-19 получили 25 471 человек. Полностью вакцинацию завершили 16 656 человек.

История дня. Как подать заявку и где получить вакцину пожилым людям. На этой неделе началась вакцинация второй приоритетной группы — людей старше 70 лет. Власти продолжают принимать заявки от желающих привиться, готовность получить вакцину на сегодняшний день изъявили 13 тыс. человек старше 70 лет. Delfi объясняет, как записаться на вакцинацию.