Резкий рост прибыли: CSDD за год заработала более шести с половиной миллионов евро

Оборот государственного акционерного общества "Дирекция безопасности дорожного движения" (CSDD) в 2022 году достиг 52,75 миллионов евро. Прибыль организации в прошлом году выросла почти на 75% достигла более шести с половиной миллионов евро, сообщает Lursoft.

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По сравнению с предыдущим годом в 2022 году оборот CSDD вырос на 4,26%. Еще более резким был рост прибыли CSDD — за год она увеличилась сразу на 74,91% и достигла 6,57 миллионов евро.





Согласно доступному Lursoft отчету, из общего оборота CSDD в 2022 году 53,08% приходилось на государственный техосмотр и технический надзор за транспортными средствами, еще 24,55% – на регистрацию транспортных средств, выдачу регистрационных документов и номерных знаков транспортных средств, и 10,22% – на квалификационные экзамены водителей и оформление водительских прав.





Всего в прошлом году в CSDD работали 582 сотрудника. В государственный бюджет дирекция заплатил 12,32 миллионов евро.