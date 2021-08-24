Резко выросла заболеваемость Covid-19 среди детей и молодежи
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За последние две недели в два раза выросла заболеваемость в возрастной группе от 10 до 19 лет, сообщает LETA со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Кумулятивный показатель заболеваемости в этой возрастной группе достиг 124,9 случаев на 100 000 детей, что в два раза больше, чем за две недели до этого.

Кроме того, вырос показатель заболеваемости среди детей до 9 лет — с 20 до 66,6 случаев. Высокая заболеваемость наблюдается среди жителей в возрасте от 20 до 29 лет (117,8 случаев на 100 000), а также жителей от 30 до 39 лет (116,1 случаев на 100 000) и жителей от 40 до 49 лет (105,6 случаев на 100 000).

Среди людей в возрасте от 70 до 79 лет и от 80 до 89 лет показатель заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 000 жителей. Это самый низкий показатель среди возрастных групп.

Как уже сообщалось, в связи с ростом распространения "дельта"-штамма коронавируса, в Латвии растет заболеваемость. Этот штамм считается в два раза более заразным, чем его предшественники. Кроме того, за прошедшую неделю резко выросла нагрузка на больничные койки, выделенные для больных Covid-19. В Даугавпилсе заняты 40% коек, а в Лиепае — 24%.

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