Резко выросло число новых случаев заболевания Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За последние сутки в Латвии выявлено 824 новых случая Covid-19, скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В целом проведено 3588 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 23%.

Среди заболевших 404 человека не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 420 пациентов привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 189,7 случая на 100 тысяч населения.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 60 до 69 лет, один — от 80 до 89 лет. Все умершие не были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 834 535 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для семейного отдыха с детьми
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах