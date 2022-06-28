Резко выросло число новых случаев заболевания Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлено 824 новых случая Covid-19, скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 3588 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 23%.

Среди заболевших 404 человека не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 420 пациентов привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 189,7 случая на 100 тысяч населения.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 60 до 69 лет, один — от 80 до 89 лет. Все умершие не были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 834 535 человек.