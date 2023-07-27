Риекстиньш о НАТО: альянс доказал, что способен и готов адаптироваться к актуальным рискам

За последние десятилетия альянс НАТО доказал, что способен и готов адаптироваться к рискам и угрозам безопасности данного момента, заявил сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем новый посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

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В качестве примера посол привел роль НАТО в Афганистане после терактов в США. Альянс вошел в Афганистан с международным мандатом, чтобы сделать его местом, откуда не будет террористической угрозы для членов НАТО.

Риекстиньш подчеркнул, что НАТО участвовал и в других международных операциях. После аннексии Крыма в 2014 году альянс изменил свои приоритеты в работе. Тогда были созданы более детальные региональные планы, в ряде стран восточного фланга НАТО, в том числе в Латвии, размещены подразделения международных контингентов. Это стало ответом альянса на первоначальную российскую агрессию в Украине.

Полномасштабная агрессия на Украине в 2022 году заставила НАТО пересмотреть свое отношение к России. На недавно состоявшемся саммите альянса в Вильнюсе было четко заявлено, что, по мнению государств-членов, в настоящее время Россия представляет собой главную угрозу. Руководствуясь этим, НАТО проводил свою работу, например, принимая более детальные планы обороны, направленные на защиту территории альянса от возможной агрессии уже с первого квадратного сантиметра. То же касается и вопросов, связанных с укреплением обороноспособности.

"Главные задачи вытекают из угроз безопасности. Решения, принятые на Вильнюсском саммите, являются путеводителем на ближайшие месяцы. Следующий саммит состоится в следующем году в Вашингтоне. Посмотрим, каковы будут результаты этой работы", - сказал Риекстиньш.

На Вильнюсском саммите при участии 31 государства-члена НАТО была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества с Украиной и создании совета НАТО-Украина. По мнению посла, это продуктивный инструмент для консультаций по любому вопросу безопасности, актуальному в конкретный момент для той или иной стороны.

Риекстиньш указал, что в среду состоялось заседание совета, посвященное ситуации, сложившейся после выхода России из Черноморской зерновой инициативы и атак на инфраструктуру портов Украины. На заседании был принят ряд решений по обеспечению дополнительных разведывательных возможностей в регионе, чтобы у НАТО была непосредственная информация о том, что делает Россия, каковы ее планы, как передвигаются корабли российского флота.

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Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), в четверг в Рижском замке президент Эдгар Ринкевич вручил аккредитационную грамоту новому послу Латвии в НАТО.

С начала своей дипломатической карьеры в 1992 году Риекстиньш возглавлял Западноевропейское управление МИД, в течение 11 лет занимал должность государственного секретаря министерства. Посол также исполнял обязанности генерального инспектора МИД. С 2007 по 2010 год Риекстиньш был министром иностранных дел Латвии.

В качестве чрезвычайного и полномочного посла Риекстиньш представлял интересы Латвии в США, а также был послом-нерезидентом в Мексике. Обязанности посла Латвии он выполнял также в НАТО, а с 2017 по февраль 2023 года - в России.

Риекстиньш получил высшее образование в Латвийской академии спортивной педагогики и степень магистра на юридическом факультете Латвийского университета.

Риекстиньш сменил на посту предыдущего посла Эдгара Скую, который занимал должность посла с 2019 года.