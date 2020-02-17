Риекстиньш: отношения с Россией надо строить "с жесткой позицией и самоуважением"

Россия по-прежнему значительна как экономический партнер Латвии, заявил в интервью на Латвийском телевидении (ЛТВ) посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

"Я думаю, мы с достаточно жесткой позицией и самоуважением должны строить эти отношения и дальше", — сказал посол.

По его словам, Россия не занимает первое или второе место среди экономических партнеров Латвии, но в последние годы всегда была в первой пятерке.

Риекстиньш отметил, что двусторонняя торговля с Россией увеличивается и составляет вместе с товарами и услугами более 3,2 млрд евро.

Сотрудничество постоянно развивается и в сфере туризма. В 2017, 2018 и 2019 годах выдавалось на 8-9% больше виз. Количество авиапассажиров на направлениях между Латвией и Россией выросло на 18%, сказал посол.

В работе портов наблюдается снижение, но оно, по мнению Риекстиньша, не настолько сильное, чтобы впадать в панику. В портах Латвии перевалено 62 млн тонн грузов, и значительная их часть связана с Россией.

Говоря о внешней политике РФ, Риекстиньш отметил, что, несмотря на изменения в правительстве России, министры, ответственные за политику безопасности и внешнюю политику, остались на своих местах, так что изменений во внешней политике России ожидать не приходится.