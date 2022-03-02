Риекстиньш: российские власти не уверены, что народ воспринимает войну в Украине как благо

У российской власти нет убежденности в том, что жители воспринимаю войну в Украине как благо, заявил во среду в интервью Латвийскому телевидению посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

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Дипломат пояснил, что об этом свидетельствует тот факт, что российские государственные учреждения все чаще регулируют освещение событий в Украине в местными средствах массовой информации административно, также перекрывают многие информационные каналы.

"Это говорит о том, что сами власти не убеждены в том, что то, что они делают, хорошо и что народ это хорошо воспримет", — сказал Риекстиньш.

В то же время посол заявил, что многие в России еще не осознали масштабов международной изоляции страны и ее влияния на их собственную жизнь. Риекстиньш выразил мнение, что все больше людей, которые не смогут снять деньги в банкомате, не будут понимать, почему их любимая команда не допущена к участию в соревнованиях, а значит, станут задумываться, что что-то не так.

Риекстиньш отметил, что очень многие россияне до сих пор боятся как-то протестовать против происходящего, многие просто апатичны, но и очень многие поддерживают государственную политику и считают ее правильной.

"Однако голоса, призывающие к прекращению войны, имеют восходящую кривую. К этим людям прислушиваются, поэтому недовольство происходящим может нарастать", — сказал Риекстиньш.