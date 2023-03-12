Рига больше не экономит на городском освещении

В последнее время фонари в Риге горят, как раньше — все, а не через один. Экономия на городском освещении в столице закончилась? Оказывается — да. Это подтвердил технический директор предприятия Rīgas gaisma Валтерс Крастс, сообщает Rus.LSM.

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По словам Крастса, "все эти мероприятия, которые люди чувствовали, теперь отменены. Больше нет частичного освещения, и все улицы полностью подключены — и по ночам тоже не отключаем освещение, как это делалось с 3 до 4 часов ночи".

На предприятии Rīgas gaisma пояснили, что цены на энергетическом рынке стабилизировались и уже не такие трагичные. А значит, можно не сильно экономить, ведь безопасность людей в приоритете.

Впрочем, в вечерние часы — после 22:00 — отключается декоративное освещение, которое находится в управлении города. Например, ванты Вантового моста по-прежнему не подсвечиваются.