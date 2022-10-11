Рига: демонтированы советские памятники в Румбуле и на берегу Кишэзерса

Рижское самоуправление демонтировало прославляющие советскую армию объекты на берегу озера Кишэзерс и в Румбуле, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.

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Возле Кишэзерса в Межапарке демонтированы обелиск 374-й стрелковой дивизии и памятный знак на месте наступления советской армии на улице Яунциема гатве.

В Румбуле демонтирован памятник, который находился на участке земли на ул. Локомотивес, 163 возле ул. Маскавас.

Foto: DELFI

Демонтаж провело Рижское агентство памятников. Оба памятника и мемориальная доска были включены в утвержденный правительством список из 69 объектов, подлежащих демонтажу до 15 ноября.

В ближайшее время также будет завершен демонтаж оставшихся конструкций снесенного 25 августа памятника советским воинам в Пардаугаве. Временно здесь будет находиться "Парк будущего", где дети и молодежь смогут заниматься спортом, а также скейт-парк.