Рига: детям украинских беженцев организуют досуг с присмотром на все лето

С 27 июня по 12 августа Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы обеспечить присмотр за детьми украинских беженцев каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 в Центре поддержки жителей Украины на улице Калькю. Будут организованы тематические занятия и мастер-классы под руководством рижских учебных заведений и украинских педагогов.

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Планируются и два летних дневных лагеря по 75 детей в Рижской украинской средней школе - с 13 по 28 июня и с 4 по 15 июля. Лагеря предоставят разные мероприятия и занятия для детей в возрасте 7-13 лет, а также ознакомительные экскурсии. Среди прочего будут занятия по изучению латышского языка, ведь с нового учебного года все дети, кто останется в Латвии, должны пойти в Рижскую украинскую школу (мест там уже нет), или в латышскую школу.

Помимо этих мероприятий, дети из Украины смогут посетить комнаты отдыха рижских муниципальных образовательных учреждений. Подробнее обо этих возможностях можно будет узнать на сайте Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, а также в Рижском центре поддержки жителей Украины.