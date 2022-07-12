Рига готовится откачивать воду с улиц: в распоряжении города десять единиц техники

В распоряжении Рижской думы — десять единиц техники, которые в необходимом случае после обильных осадков могут откачивать воду с городских улиц и перекрестков, на которых затруднено движение.
Департамент сообщения Рижской думы также напоминает, что при обильных осадках система ливневой канализации отводит воду медленнее, чем обычно, поэтому улицы могут быть временно затоплены.
Жителей просят сообщать о больших лужах в Центр управления движением Рижской думы по телефону 8000 3600 или по электронной почте rdsvc@riga.lv.
Водителей призывают выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, заботиться о безопасности пешеходов, соблюдать интервал и дистанции, не производить резких маневров.
Во вторник ожидается пасмурная погода, в течение длительного времени будут идти дожди, особенно сильные в центральных районах страны, сообщает Латвийский центр экологической геологии и метеорологии.
В Риге и на западном побережье Курземе объявлено желтое предупреждение о сильном ветре. Прогнозируются порывы ветра до 20-22 метров в секунду.