Рига хочет изменить систему уборки снега
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К следующему сезону Рига должна упорядочить систему уборки снега. Сейчас за это отвечает слишком много структур, а вверенные их заботам участки нарезаны мелкими "лоскутами". Вице-мэр столицы Вилнис Кирис считает, что именно поэтому иногда уборка улиц оставляет желать лучшего. Об этом он заявил "Латвийскому радио 4".

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"Сейчас у нас система находится в состоянии феодальной раздробленности. Всего со стороны Рижской думы за инфраструктуру отвечают 9 структур: Департамент сообщения, Управление кладбищами, Управление благоустройства территорий, исполнительные дирекции, Rīgas satiksme, Rīgas meži, Rīgas namu pārvaldnieks", — цитирует его портал Rus.Lsm.lv.

Если рассмотреть для примера бульвар Мейровица возле Бастинной горки, то за него отвечают четыре структуры. Тротуар убирают Rīgas nami, за уборку парковки отвечает Rīgas satiksme, за проезжую часть — Департамент сообщения, за трамвайные рельсы — тоже Rīgas satiksme, а за тротуар с другой стороны — Rīgas meži.

"И получается, что один кидает снег другому, тот — обратно. Ну и тут не всегда можно ожидать хорошего результата", — признает политик.

Рижская дума собирается сократить число ответственных и перераспределить задачи. Кроме того, самоуправление готово материально мотивировать частных домовладельцев, чтобы те содержали тротуары в надлежащем состоянии.

"За тротуар отвечает владелец каждого дома. И потому видно, особенно в центре, что у каждого дома свое качество чистки. И есть владельцы, которые не чистят вообще. Может, они в это время в Египте отдыхают и некому убирать. Поэтому со следующего года мы попробуем сделать так: если Департамент сообщения видит, что где-то нечищеный тротуар, чтобы можно было не только выписать штраф, но и вызвать бригаду, которая проведет уборку, а потом выставить счет за ее работу. Возможно, в двойном или тройном размере", — допустил Кирсис.

Возможно, будет создана "снежно-аварийная бригада", которую будут направлять на особо проблемные участки.

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