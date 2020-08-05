Рига хочет занять в госказне 1,4 млн евро на строительство велодорожек

Для окончания строительства велодорожки из центра Риги в Дарзини и перестройки улицы Межрозишу Рижское самоуправление планирует взять заем в размере 1,4 млн евро, свидетельствуют документы, которые будут рассматриваться на заседании временной администрации Рижской думы 6 августа.

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Средства на эти цели планируется взять в Госказне на срок до десяти лет с отсрочкой выплаты основной суммы до 2 лет.

На эти средства планируется построить велодорожку Центр — Кенгарагс — Румбула — Дарзини на участке от Южного моста до ул. Кенгарага, а также перестроить участок улицы Межрозишу от ул. Стурманю до конца улицы.